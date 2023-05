Prighozin attacca, 'se cominci guerra devi avere carattere'

(ANSA) - ROMA, 29 MAG - "Se stai iniziando una guerra, per favore abbi carattere, volontà e attributi d'acciaio - e solo allora sarai in grado di ottenere qualcosa". Così, secondo l'Isw, il finanziere del Wagner Group, Yevgeny Prigozhin, sembra aver nuovamente attaccato il presidente russo, Vladimir Putin, rispondendo a una domanda di un giornalista sul divieto dei media statali russi di parlare delle forze di Wagner.

Prigozhin ha affermato che i funzionari russi avrebbero potuto godere della loro storica capacità di censurare la società russa se la Russia non avesse iniziato la guerra in Ucraina. (ANSA).