Pnrr: giudici contabili,'sconcerto e stupore su limitazioni'

(ANSA) - ROMA, 29 MAG - "L'Associazione Magistrati della Corte dei conti manifesta sconcerto e stupore in merito alle possibili e prossime iniziative del Governo, riportate dagli organi di stampa, volte a ridurre gli ambiti di competenza della magistratura contabile sul fronte del controllo concomitante e a prorogare di nuovo e inopinatamente il cosiddetto "scudo erariale", introdotto nel 2020, ormai in scadenza". Lo afferma in una nota l'Associazione Magistrati della Corte dei conti in seguito alle notizie riportate da diversi mezzi di comunicazione. (ANSA).