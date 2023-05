La Sirenetta regina degli incassi in sala, bene Bellocchio

(ANSA) - ROMA, 29 MAG - Con oltre 3,6 milioni di euro di incasso al botteghino, La Sirenetta - versione live action del classico Disney, firmata da Rob Marshall con Halle Bailey - al debutto in sala guadagna la vetta del box office dell'ultimo weekend al cinema. A farne le spese è Fast X che scivola al secondo posto con 1,8 milioni di incasso nel fine settimana (9,5 in due settimane). Sul terzo gradino del podio si piazza Rapito il nuovo film di Marco Bellocchio, reduce dai 13 minuti di applausi del festival di Cannes, presentato in concorso, con 458mila euro in quattro giorni, storia di Edgardo Mortara il bambino ebreo che nel 1858 fu strappato alla sua famiglia per essere allevato da cattolico sotto la custodia di Papa Pio IX, suscitando un caso internazionale.

Quarto incasso del weekend è Guardiani della Galassia con 380mila euro (10,3 milioni in quattro settimane), seguito da Roger Waters in concerto This is not a Drill che ha incassato 272mila euro.

Sesto incasso per Renfield di Chris McKay con Nicolas Cage, commedia fantasy dedicata al Conte Dracula e al suo scagnozzo di fiducia Renfield, stanco di cercare vittime per la sete di sangue del suo padrone che porta a casa 125mila euro. Resiste in top ten Super Mario Bros - Il film, già in sala da otto settimane, con 73mila euro e un totale di oltre 20 milioni. In ottava posizione c'è Nanni Moretti, anche lui reduce dalla Croisette, con il Sole dell'Avvenire alla sesta settimana di programmazione, con 69mila euro al botteghino (3,7 milioni in totale).

Chiudono due nuove uscite: Daliland di Mary Harron con Ben Kingsley sugli ultimi anni di vita di Salvador Dalì visti con l'occhio ingenuo di un giovane assistente chiamato per organizzare la grande mostra di New York, che incassa 64mila euro e l'evento speciale TXT Act sweet mirage che ha riunito i fan dei Tomorrow X Together di tutto il mondo per una tappa del loro tour in contemporanea ovunque nel mondo e che ha incassato 63mila euro.

Complice anche finalmente l'arrivo del bel tempo, rispetto a una settimana fa il botteghino ha segnato -22% passando dai 9 milioni 314mila euro di incasso di una settimana fa ai 7 milioni 224mila di questo weekend. (ANSA).