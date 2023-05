Genovesi, a Cartoons manifesto e mostra di Monica Manganelli

(ANSA) - ROMA, 29 MAG - "Il nostro compito è non solo raccontare autori affermati e mostri sacri ma anche scoprire e lanciare nuovi talenti ancora sconosciuti. Per questo sono molto orgoglioso di avere quest'anno di nuovo con noi Monica Manganelli, regista, scenografa e direttore creativo, che già mi aveva colpito in passato e ritorna con una grande mostra sulle sue opere e regalandoci anche il bellissimo manifesto". Lo dice Roberto Genovesi, direttore artistico di Cartoons On The Bay - International Festival of Animation, Transmedia and Meta-Arts 2023, promosso da Rai e organizzato da Rai Com, che torna con la 27/a edizione dal 31 maggio al 4 giugno a Pescara, dopo il successo dello scorso anno.

Il poster è un omaggio alla pittura surrealista e alle maschere del teatro con un riferimento al logo storico del festival. Manganelli ha firmato le scene di spettacoli per i teatri più importanti d'Europa tra cui il Teatro Regio di Torino, il Carlo Felice di Genova, il Regio di Parma, il Piccolo di Milano. Ha collaborato anche per Cloud Atlas con le sorelle Wachoski e anche con per Matrix.

Al festival sarà presentato in anteprima italiana, giovedì 1 giugno 2023, il film I Cavalieri dello Zodiaco, diretto da Tomek Bagiński. Tratto dalla celebre serie animata, porta per la prima volta sul grande schermo la saga di Saint Seiya di Masami Kurumada in live-action. (ANSA).