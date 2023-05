Due dei morti sul lago erano agenti dell'intelligence

(ANSA) - ROMA, 29 MAG - Nell'incidente nautico determinato da una improvvisa violenta tromba d'aria sul lago Maggiore, hanno perso la vita Claudio Alonzi di 62 anni - coniugato e padre di due figli - e Tiziana Barnobi di 53 anni, coniugata e madre di un figlio ancora minorenne. I due dipendenti, appartenenti al comparto intelligence, si trovavano in zona per partecipare ad un incontro conviviale organizzato in occasione del festeggiamento del compleanno di uno della comitiva. L'Autorità delegata per la sicurezza della Repubblica, Alfredo Mantovano ed i vertici del comparto esprimono la loro "vicinanza e il dolore per il tragico evento ai familiari delle vittime". (ANSA).