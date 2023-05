Ballottaggi: affluenza definitiva al 49,64%, in calo

(ANSA) - ROMA, 29 MAG - Affluenza in calo alle 15 per i ballottaggi in 7 capoluoghi e 34 comuni: il dato è 49,64% (1.595 sezioni su 1.595), in calo rispetto al primo turno (58,39%). Lo comunica il sito del Viminale.

Di seguito l'affluenza nei 7 capoluoghi al voto ---------------------------------------------------------------- - COMUNI ORE 15 PRIMO TURNO ORE 15 ---------------------------------------------------------------- - ANCONA 51,74 54,94 - BRINDISI 43,79 57,65 - MASSA 51,14 60,29 - PISA 56,34 56,43 - SIENA 56,95 63,82 - TERNI 43,32 56,87 - VICENZA 52,78 54,20 (ANSA).