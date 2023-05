Ballottaggi: affluenza ore 12 al 12%, in calo

(ANSA) - ROMA, 28 MAG - Affluenza in calo alle ore 12 per i ballottaggi in 7 capoluoghi e 34 comuni: il dato è 12% (sezioni (1.595 su 1.595), in calo rispetto al primo turno (13,86%). Lo comunica il sito del Viminale.

In Sardegna, dove si vota al primo turno per 171 comuni, l'affluenza parziale alle ore 12 è del 17,17% (22,93% alle precedenti comunali).

Il dato dell'affluenza è in controtendenza ad Ancona, Pisa e Vicenza, segnale di sfide particolarmente sentite. In particolare, ad Ancona ha votato il 13,26% (era il 12,32% al primo turno); a Pisa il 15,05% (14,44%); a Vicenza il 14,21% (13,54%).

Ad Ancona si sfidano Ida Simonella (che al primo turno ha avuto il 41,28% dei consensi) del centrosinistra e Daniele Silvetti (45,11%) del centrodestra.

Pisa è contesa tra Michele Conti (49,96%, centrodestra) e Paolo Martinelli (41,12%, sostenuto da centrosinistra ed anche Cinquestelle).

A Vicenza la sfida è tra Giacomo Possamai (centrosinistra), che ha ottenuto il 46,23% al primo turno e Francesco Rucco (centrodestra), che si è fermato al 44,06%.

Si vota anche per il primo turno in 128 comuni siciliani, tra cui Trapani, Siracusa, Ragusa e Catania, ma l'affluenza non è ancora disponibile. (ANSA).