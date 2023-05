Grande attesa ad Amman per nozze tra principe Hussein e Rajwa

(ANSAmed) - BEIRUT, 27 MAG - C'è grande attesa in Giordania per il matrimonio, previsto giovedì prossimo 1 giugno, tra il principe ereditario Hussein e la sua fidanzata saudita Rajwa Saif.

I media giordani e panarabi danno risalto in queste ore agli ultimi preparativi in corso ad Amman per la celebrazione delle nozze: un evento non solo riservato alle elite del paese ma aperto alla popolazione, che assisterà alla sfilata del corteo nunziale per le strade di Amman, proprio come avvenne esattamente 30 anni fa in occasione del matrimonio tra l'attuale re Abdallah e sua moglie Rania. (ANSAmed).