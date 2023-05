Meloni, Francia? Critiche perché smontiamo una narrazione

(ANSA) - ROMA, 26 MAG - "Il fatto che diversi governi di estrazione politica diversa dalla nostra sentano il dovere di criticarci, non vuol dire che c'è un problema, vuol dire che il governo sta andando molto bene. Una certa narrazione rischia di essere smontata e questo è un problema che alcuni hanno, non con noi, ma con le loro opposizioni interne". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni in collegamento con il Festival dell'economia di Trento, rispondendo a una domanda sulle tensioni con la Francia.

