Borsa: Milano chiude debole (-0,44%)

(ANSA) - MILANO, 25 MAG - Chiusura debole per Piazza Affari, che si allinea al clima di incertezza che ha contraddistinto tutti i listini europei.

In attesa di novità sul fronte dell'innalzamento del tetto del debito americano l'indice Ftse Mib ha terminato la seduta in calo del 0,44% a 26.408 punti. (ANSA).