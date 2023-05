Prigozhin, forze Mosca non resisteranno a incursioni a Belgorod

(ANSA) - ROMA, 24 MAG - Le forze di Mosca non sono pronte a resistere alle incursioni nella regione russa di Belgorod da parte di gruppi anti-governativi che combattono al fianco dell'Ucraina: lo ha detto il fondatore del Gruppo Wagner, Yevgeny Prigozhin, in un'intervista al blogger filo-Cremlino Konstantin Dolgov, come riporta il Kyiv Independent.

"i gruppi del Corpo dei Volontari russi stanno entrando senza vergogna nella regione di Belgorod", ha affermato Prigozhin: le forze armate russe "non sono assolutamente pronte a resistere", ha aggiunto. Prigozhin ritiene inoltre che l'Ucraina abbia attualmente uno degli eserciti più forti del mondo. Gli ucraini, ha spiegato, sono "altamente organizzati, altamente addestrati, la loro intelligence è ai massimi livelli e possono operare con uguale successo con qualsiasi sistema militare, compresi quelli sovietici e della Nato". (ANSA).