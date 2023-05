Pedofilia sul web, arrestato ricercato da oltre 10 anni

(ANSA) - ROMA, 24 MAG - E' stato arrestato dalla Polizia, nell'ambito di una indagine del gruppo violenze della Procura di Roma, un uomo, 50enne, ricercato da oltre 10 anni per essere uno di più attivi produttori di materiale pedopornografico che commercializzava sul darkweb. "L'uomo ombra" è accusato anche di avere adescato e abusato ragazzini di età inferiore ai dieci anni. La Polizia Postale oggi ha dato esecuzione ad una ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip della Capitale. In base a quanto ricostruito l'arrestato per anni ha operato in una comunità virtuale di pedofila The Love Zone (TLZ), ormai chiusa, dove metteva a disposizione degli utenti il materiale pedopornografico. L'uomo, cittadino italiano e conosciuto con lo pseudonimo di Shadow, per oltre un decennio era riuscito a eludere le indagini sfuggendo anche agli arresti dei membri. Nei suoi confronti il pm di piazzale Clodio Eugenio Albamonte contesta i reati di violenza sessuale aggravata, associazione per delinquere finalizzata alla diffusione di pratiche di pedofilia, alla condivisione di notizie utili all'adescamento di minori e allo scambio, detenzione e diffusione di materiale pedopornografico. (ANSA).