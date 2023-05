Fitto, adottati tutti gli atti necessari per terza rata Pnrr

(ANSA) - ROMA, 24 MAG - "Tutti gli atti e provvedimenti anche di tipo normativo necessari al conseguimento della terza rata" legati alle milestone e ai target previsti dal Pnrr per il 31 dicembre 2022 "sono già stati adottati". Lo ha detto il ministro per gli Affari Europei, il Sud, al Coesione e il Pnrr Raffaele Fitto nel corso della sua risposta al question time alla Camera.

"La relazione semestrale sullo stato del Pnrr sarà inviata al Parlamento la prossima settimana" ha anche detto il ministro in un altro passaggio della sua risposta a un'interrogazione del Movimento 5 Stelle. Il ministro ha anche precisato che "Il pagamento della terza rata non è in alcun modo collegato alla realizzazione agli investimenti relative alle misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico".

Questi investimenti sono legati alla misura 2.1 del Pnrr e ammontano a un valore di 2,49 miliardi di euro. Il termine di attuazione di queste misure, ha ancora informato il ministro è il 31 dicembre 2025. Per centrare questo obiettivo il governo ha rimodulato, accelerandola, la tempistica degli interventi prevista da un dpcm del precendente governo. (ANSA).