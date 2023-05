Borsa: Milano chiude a -2,39%, brucia 14 miliardi

(ANSA) - MILANO, 24 MAG - Seduta da dimenticare per la Borsa di Milano, così come per il resto delle Piazze europee messe ko dai timori di un default degli Stati Uniti.

Il Ftse Mib, maglia nera nel Vecchio Continente, lascia sul terreno il 2,39% a 26.524 punti. Il listino manda così in fumo 14 miliardi in termini di capitalizzazione. (ANSA).