Borsa: il debito Usa affossa l'Europa, in fumo 227 miliardi

(ANSA) - MILANO, 24 MAG - Lo stallo sul debito Usa e i timori di un default mandano in fibrillazione le Borse europee che bruciano 227 miliardi in termini di capitalizzazione.

In quello che è un mercoledì tinto solo di rosso per i mercati, Francoforte cede l'1,92% con il Dax a 15.842 punti. Parigi perde l'1,7% con il Cac 40 a 7.253 punti e Londra l'1,75% con il Ftse 100 a 7.627 punti. (ANSA).