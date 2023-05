Salvini, il codice degli appalti subito in vigore

(ANSA) - ROMA, 23 MAG - "In Cdm, come Mit abbiamo portato l'entrata in vigore anticipata del codice degli appalti per testare quello che dovrà essere uno strumento che taglierà tempi e burocrazia". Lo afferma, in una nota del Mit, il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e Trasporti, Matteo Salvini che ha sottolineato come "Anas ha già investito 10 milioni di euro e ha impegnato 300 persone, Rfi ha già effettuato lavori per 5 milioni e ha 350 persone impegnate. Stanno facendo sforzi eccezionali". (ANSA).