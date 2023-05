Governatore Belgorod, la regione è stata attaccata da droni

(ANSA) - ROMA, 23 MAG - Diversi attacchi di droni hanno preso di mira case e un edificio amministrativo nella regione russa di Belgorod nella notte di lunedì, a seguito di un'incursione di combattenti armati provenienti dall'Ucraina: lo ha reso noto su Telegram il governatore della regione, Vyacheslav Gladkov, precisando che gli attacchi non hanno provocato feriti o vittime. Il governatore ha esortato i residenti di Grayvoron a non tornare nelle loro case: "Non è ancora il momento di lavorare", ha scritto, aggiungendo che nei combattimenti di ieri nella non si registrano vittime tra i civili. Lo riporta il Guardian "Ad oggi, non ci sono morti tra i civili. Tutte le azioni necessarie da parte delle forze dell'ordine sono in corso. Siamo in attesa del completamento dell'operazione antiterrorismo annunciata ieri", ha affermato in un aggiornamento della situazione sul suo canale Telegram.

L'operazione antiterrorismo nella regione russa di Belgorod vicino al confine con l'Ucraina "continua": lo ha reso noto il governatore della regione, Vyacheslav Gladkov."I controlli a tappeto da parte del ministero della Difesa e delle forze dell'ordine stanno continuando" nel distretto di Grayvoron della regione di Belgorod, ha scritto Gladkov su Telegram. "Le forze dell'ordine stanno facendo tutto il necessario", ha sottolineato. (ANSA).