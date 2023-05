Borsa: Tokyo, apertura in rialzo (+0,60%)

(ANSA) - TOKYO, 23 MAG - La Borsa di Tokyo avvia gli scambi in aumento, sostenuta dalla debolezza dello yen, con gli investitori che attendono con ottimismo una soluzione dello stallo al Congresso americano per evitare il default. In apertura il listino di riferimento Nikkei avanza dello 0,60%, assestandosi sui massimi in 33 anni, a quota 31.272,41, aggiungendo 185 punti. Sul mercato dei cambi continua la svalutazione della valuta nipponica sul dollaro, a 139,60, e sull'euro a 149,80 (ANSA).