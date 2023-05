Villeroy, 'il picco dei tassi nei prossimi tre incontri'

(ANSA) - ROMA, 22 MAG - La Bce raggiungerà il picco dei tassi nei suoi prossimi tre incontri, non necessariamente rialzando ad ogni riunione: lo ha detto il governatore della Banca centrale francese, Francois Villeroy de Galhau. Secondo quanto riporta la Bloomberg, per il governatore è stato "saggio e cauto" rallentare il passo dei rialzi a 25 punti base questo mese, mentre la Bce monitora l'effetto della restrizione senza precedenti fatta finora. "Abbiamo già completato la maggior parte del nostro percorso di rialzi, e siamo chiaramente in territorio restrittivo", ha detto Villeroy. Ora "abbiamo tre possibili consigli direttivi per alzare o fare pausa", ha aggiunto. (ANSA).