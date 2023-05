Tajani, sugli F16 a Kiev lavoriamo ad una decisione comune

(ANSA) - BRUXELLES, 22 MAG - "Sugli F16 decideremo tutti insieme, con i partner europei e con la Nato. Non avendo l'Italia in dotazione F16 non ne può fornire, ma lavoreremo per prendere una decisione comune con gli alleati". Così il ministro degli Esteri Antonio Tajani all'uscita dall'incontro con la presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola a Bruxelles.

(ANSA).