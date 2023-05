Più voglia di cambiare lavoro, pronto il 44% degli italiani

(ANSA) - MILANO, 22 MAG - Il 44% degli italiani è propenso a cambiare lavoro nel breve periodo, contro il 38,5% registrato lo scorso anno.

Lo afferma una ricerca dell'osservatorio BenEssere Felicità' secondo la quale questa percentuale è "destinata a crescere, per arrivare a soluzioni con un maggior equilibrio vita privata-lavoro".

Nello studio, sollecitato anche dagli effetti della pandemia Covid, tra gli aspetti più rilevanti nella scelta del posto di lavoro, secondo i dati aggiornati a quest'anno, si trova al primo posto l'essere apprezzato-stimato che tocca il 44,7% delle risposte, seguito dall'amore per il proprio lavoro che raggiunge il 37,8% e dall'essere stimolato alla crescita con il 30,2%.

Solo dopo vengono citati elementi come la flessibilità oraria (28,4%), la fiducia (23,7%) e il controllo di ciò che si fa (21,4%).

La ricerca, chiamata 'Barometro della felicità' e presentata nella sua edizione per il 2023 nella sede di Confcommercio a Milano, ha coinvolto in tutta Italia un campione di 1.106 persone occupate: dipendenti, manager, liberi professionisti/partite Iva/piccoli imprenditori e rappresentanti di imprese di maggiori dimensioni. (ANSA).