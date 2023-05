Fast X sbanca al botteghino e traina gli incassi del week-end

(ANSA) - ROMA, 22 MAG - Esce nelle sale e subito sbanca al botteghino Fast X, il decimo film della saga di Fast & Furious che in 4 giorni incassa 6.367.585 euro e spodesta dal podio i Guardiani della Galassia, il terzo capitolo della saga Marvel, che scende secondo e raccoglie al botteghino altri 1.191.885 euro, portando il totale degli incassi delle tre settimane in sala a 9.748.640 euro. Terzo al botteghino Super Mario Bros - Il film, anche lui sceso di un posto in classifica ma sempre in vetta agli incassi, alla settima settimana di proiezione nelle sale. Con 289.605 euro nel week-end, la pellicola ha ormai superato i 20 milioni di euro di incassi (20.143.493). Ottime performance che hanno fatto fare un balzo agli incassi totali: 9.268.649 euro nel fine settimana con una crescita del 79% rispetto allo scorso wee-end.

Mantiene il suo quarto posto in classifica La quattordicesima domenica del tempo ordinario, la pellicola di Pupi Avati alla terza settimana sugli schermi: ha incassato 154.804 nel week end e un totale di 772.264 euro. Lo segue Il Sol dell'Avvenire di Nanni Moretti: dopo 5 settimane di proiezione sale dal sesto al quinto posto e raccoglie 142.960 euro di incassi nel fine settimana e un totale di 3.691.619 euro. In salita, dall'ottavo al sesto posto, la pellicola di animazione Maurice - Un Topolino al Museo: a tre settimane nelle sale la pellicola ha incassato 137.804 euro nel week end e 427.634 euro totali. Scende invece dal quinto al settimo posto Book Club 2, la pellicola di Bill Olderman: alla seconda settimana in sala ha incassato nel fine settimana 116.906 euro, per un totale di 426.967 euro. Fa invece un balzo dal 14/o all'ottavo posto Ritorno a Seul, il film drammatico diretto da Davy Chou e presentato a Cannes, alla seconda settimana di programmazione, ha incassato 102.194 euro nel week end ed un totale di poco superiore: 171.152 euro.

Mantiene invece il nono posto in classifica l'horror La casa - Il risveglio del male: 100.070 euro incassati nel week end e quasi 3 milioni di incassi (2.968.821) in 5 settimane di programmazione. Scende dal settimo al decimo posto, infine, Love Again, la rom-com con 75.414 euro di incassi nel week end e un totale di 279.949 euro. (ANSA).