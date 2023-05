Domani visita consolare per la hostess italiana a Gedda

(ANSA) - ROMA, 22 MAG - Le autorità saudite, secondo quanto apprende l'ANSA, hanno concesso per domani la visita consolare per Ilaria De Rosa, la giovane hostess trevigiana arrestata alcune settimane fa e che si trova adesso in un penitenziario nei pressi di Gedda. Su indicazione diretta del ministro degli Esteri Antonio Tajani, informato del caso sin dai primi momenti, sulla vicenda è stata coinvolta anche l'ambasciata saudita a Roma, mentre l'ambasciata italiana in Arabia Saudita aveva già effettuato passi sulle autorità locali nei giorni scorsi.

(ANSA).