Calca per entrare allo stadio, nove morti in Salvador

(ANSA) - SAN SALVADOR, 20 MAG - Nove persone sono morte in Salvador in seguito alla calca di tifosi che stavano cercando di entrare all'Estadio Cuscatlan, nella capitale San Salvator, per assistere ad un match di campionato. Lo ha annunciato la polizia su Twitter. Il movimento della folla ha causato "nove vittime", si legge nel post della polizia civile nazionale. Almeno altre due persone sono rimaste ferite e trasportate in ospedale in "stato critico". (ANSA).