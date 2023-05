Zelensky vede Meloni, 'migliorare la nostra difesa aerea'

(ANSA) - HIROSHIMA, 20 MAG - "È importante continuare il dialogo tra Ucraina e Italia sulle relazioni bilaterali. Le parti hanno discusso del sostegno politico e di difesa dell'Italia all'Ucraina e dei primi risultati della visita in Italia del 13 maggio. Dobbiamo migliorare le nostre capacità di difesa aerea, compresa la formazione dei nostri piloti". Lo ha scritto su Telegram il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, postando un video della sua visita in Giappone, in occasione del G7 di Hiroshima, dove viene mostrato l'incontro con la presidente del Consiglio italiana Giorgia Meloni. (ANSA).