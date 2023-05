Zelensky, 'oggi al G7 la pace diventerà più vicina'

(ANSA) - ROMA, 20 MAG - "Giappone. G7. Importanti incontri con partner e amici dell'Ucraina. Sicurezza e cooperazione rafforzata per la nostra vittoria. Oggi la pace diventerà più vicina". Lo ha scritto su Telegram il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, subito dopo essere atterrato in Giappone per partecipare al G7. (ANSA).