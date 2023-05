Manifestazione nazionale con Landini, Bombardieri e Sbarra

(ANSA) - NAPOLI, 20 MAG - Il governo cambi queste politiche, servono "interventi strutturali". Cgil, Cisl e Uil tornano a rivolgersi all'esecutivo da Napoli per l'ultima delle tre manifestazioni indette dai sindacati confederali "per una nuova stagione del lavoro e dei diritti". Una mobilitazione organizzata unitariamente per ottenere un cambiamento delle politiche economiche, sociali e occupazionali, che ha visto protagoniste anche le piazze di Bologna e Milano.

Sul palco alla Rotonda Diaz, i leader nazionali di Cgil Cisl Uil, Maurizio Landini, Luigi Sbarra e PierPaolo Bombardieri.

"Sciopero generale? Noi non escludiamo nulla, l'importante è che il governo cambi queste politiche, se questo non avviene, noi intendiamo proseguire, useremo tutti gli strumenti che abbiamo a disposizione", ha detto il leader della Cgil Landini, a margine della manifestazione nazionale di Cgil Cisl Uil. "Se non ci sono risposte, anche la partecipazione che c'è qui a Napoli ci dice che è il momento di andare avanti perché così la gente non ce la fa più", ha aggiunto. "Lo sciopero generale? Chiediamo ancora interventi strutturali, pensiamo che siano temi su cui il governo deve ancora confrontarsi e decidere. Senza confronto la mobilitazione continua. Lo sciopero non l'abbiamo rimosso dai nostri vocabolari, ma continuiamo a dire che lo sciopero è un giorno, invece noi abbiamo bisogno di una mobilitazione lunga che ci permetta di continuare a parlare con la nostra gente, di avere questi grandi risultati", ha detto il leader della Uil Bombardieri. Sulla prospettiva di uno sciopero generale dei sindacati "vediamo prima di capire i comportamenti e la disponibilità del governo: al centro della nostra mobilitazione abbiamo messo l'intento di riannodare i fili del dialogo e del confronto con l'esecutivo", ha osservato Sbarra, segretario generale della Cisl. "Se le risposte arriveranno - ha detto - bene, diversamente il sindacato non starà con le mani in mano. Ora bisogna andare avanti con una strategia lucida ed efficace dei sindacati, la fretta è cattiva consigliera, diamo tempo al tempo". (ANSA).