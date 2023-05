Cpi, mandato d'arresto di Mosca? Restiamo inflessibili

(ANSA) - L'AJA, 20 MAG - La Corte Penale internazionale (Cpi) dell'Aja fa sapere di restare "inflessibile", malgrado il mandato d'arresto emesso da Mosca contro il procuratore Karim Khan in risposta a quello spiccato dalla Corte nei confronti del presidente russo Vladimir Putin per crimini di guerra.

"La Cpi trova queste misure inaccettabili. La Corte resterà inflessibile nel portare avanti il suo mandato legale per assicurare alla giustizia i responsabili dei crimini più efferati", si legge in una nota del tribunale internazionale.

(ANSA).