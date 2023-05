Belgio, oltre 100mila persone in corteo al Pride a Bruxelles

(ANSA) - BRUXELLES, 20 MAG - Tra le 100 e le 150mila persone stanno partecipando questo pomeriggio al Pride a Bruxelles, secondo i media belgi. Nell'edizione del 2023 la manifestazione è intitolata 'Proteggi la protesta', per ricordare che la comunità LGBTQIA+ è nata nella lotta, e che i diritti della comunità non vengono mai acquisiti e che devono essere preservati. Si celebra poi il ventesimo anniversario della legge che consente il matrimonio tra persone dello stesso sesso in Belgio. Il 'Brussels, Belgian and European Pride' ospita anche un carro decorato con tremila bandiere europee, un desiderio del Parlamento europeo per mostrare la democrazia in azione. La manifestazione è iniziata verso le 2 del pomeriggio "Il Pride è una grande festa in cui tutti possono essere se stessi, ma c'è ancora molto da fare per garantire l'uguaglianza della comunità LGBTQIA+", ha detto all'agenzia Belga Radjiny Schiltz, portavoce del Brussels Pride. "Lo slogan di quest'anno è tratto da una campagna di Amnesty International per proteggere il diritto di protestare", ha spiegato Schiltz. "Tutti pensano che questo diritto sia garantito ovunque, ma non è assolutamente così. C'è ancora molto da fare per la libertà e la diversità.

Ognuno dovrebbe essere in grado di essere ciò che vuole, ovunque nel mondo".

Con il Brussels Pride, la capitale belga apre la stagione dei Pride europei. (ANSA).