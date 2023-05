Zelensky ringrazia bin Salman e lo invita in Ucraina

(ANSA) - ROMA, 19 MAG - "Il presidente Volodymyr Zelensky ha invitato Muhammad bin Salman a visitare l'Ucraina e lo ha anche ringraziato per aver sostenuto la sovranità e l'integrità territoriale dell'Ucraina". Lo ha scritto in un messaggio su Telegram il capo dell'ufficio del presidente ucraino Andriy Yermak, in merito all'incontro tra Zelensky e il principe ereditario saudita. (ANSA).