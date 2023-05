Zelensky a leader arabi, alcuni di voi hanno chiuso occhi

(ANSA) - BEIRUT, 19 MAG - Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha accusato oggi "alcuni" leader arabi di non essersi schierati a fianco dell'Ucraina nella guerra in corso in Europa orientale. Parlando al summit della Lega Araba in corso a Gedda, in Arabia Saudita, Zelensky ha detto: "sfortunatamente nel mondo e anche fra voi ci sono alcuni che hanno chiuso gli occhi di fronte a queste prigioni e alle annessioni illegittime".

Zelensky ha poi invitato i leader arabi presenti al vertice della Lega Araba a "guardare con onestà" al conflitto in corso in Ucraina. (ANSA).