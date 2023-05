Ucraina, Regno Unito: 'Nuove sanzioni a Mosca, anche diamanti'

(ANSA) - HIROSHIMA (GIAPPONE), 19 MAG - Il Regno Unito ha annunciato nuove sanzioni contro il settore minerario russo, prendendo di mira le importazioni di alluminio, diamanti, rame e nichel nel tentativo di limitare la capacità di Mosca di finanziare la sua guerra in Ucraina.

"Come mostrano le sanzioni annunciate oggi, il G7 rimane unito di fronte alla minaccia della Russia e fermo nel suo sostegno" a Kiev, ha detto il primo ministro britannico Rishi Sunak a margine del vertice che si apre nelle prossime ore nella città giapponese di Hiroshima. Mosca ha esportato diamanti per un valore stimato di 4-5 miliardi di dollari nel 2021. I capi di stato e di governo del G7 dovrebbero discutere una serie di nuove sanzioni contro la Russia, comprese le mosse degli Stati Uniti per aggiungere altre 70 entità a una lista nera del commercio statunitense. I leader, riuniti a Hiroshima fino a domenica, dovrebbero anche adoperarsi per rafforzare le sanzioni esistenti e lottare contro la loro elusione, limitare l'accesso di Mosca al sistema finanziario internazionale e impegnarsi a congelare i beni russi fino alla fine della guerra in Ucraina.

Ieri un funzionario dell'Unione Europea ha indicato che i leader del G7 avrebbero discusso le sanzioni nel settore dei diamanti, dicendo: "Riteniamo che le esportazioni russe in questo settore dovrebbero essere limitate". Gli Emirati Arabi Uniti, l'India e il Belgio sono tra i principali importatori di diamanti. (ANSA).