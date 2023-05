Proteste in Iran, 3 giustiziati per la morte di poliziotti

(ANSA) - TEHERAN, 19 MAG - Tre uomini sono stati giustiziati in Iran dopo essere stati condannati alla pena capitale per il coinvolgimento nella morte di funzionari delle forze dell'ordine durante le proteste scatenate dal decesso della giovane curda Mahsa Amini mentre era sotto la custodia della polizia morale lo scorso anno. L'eseguzione è stata annunciata dalla magistratura.

Majid Kazemi, Saleh Mirhashemi e Saeed Yaghoubi erano stati condannati per "guerra contro Dio", durante una protesta nella città centrale di Isfahan, ha riferito l'agenzia di stampa Mizan Online. (ANSA).