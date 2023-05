Mattarella, difficile coinvolgere partner Ue sui migranti

(ANSA) - ROMA, 19 MAG - Nel corso dei colloqui oggi al Quirinale con la presidente slovena Natasa Pirc Musar è stato affrontato il tema dei migranti, fenomeno che coinvolge i due Paesi. Sul tema il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha sottolineato quanto "fin qui sia stato difficile coinvolgere in maniera efficace i partner comunitari". Il capo dello Stato ha anche rimarcato come sia "indispensabile giungere a una politica europea organica in materia". (ANSA).