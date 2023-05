Irruzione in Vaticano, l'uomo ha un precedente per droga

(ANSA) - CITTÀ DEL VATICANO, 19 MAG - È italiano, ha circa 40 anni e si chiama Simone Baldovino l'uomo che ieri sera ha fatto irruzione in auto in Vaticano forzando i varchi d'accesso.

L'uomo, che guidava una Fiat Panda chiara, ha un vecchio precedente per droga. Lo apprende l'ANSA. Dopo l'arresto avvenuto ieri sera, Baldovino è tuttora trattenuto all'interno della caserma della Gendarmeria Vaticana, a disposizione dell'autorità giudiziaria. (ANSA).