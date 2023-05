Aste: ragno di Louise Bourgeois batte 2 record da Sotheby's

(ANSA) - NEW YORK, 18 MAG - Un monumentale ragno di Louise Bourgeois ha battuto due record alle aste di Sotheby's: miglior prezzo per l'artista e miglior prezzo per una artista donna La scultura, pagata 32,8 milioni di dollari, era rimasta nella collezione della Fundação Itaú di San Paolo del Brasile per oltre due decenni. I proventi della vendita serviranno a sostenere le attività della fondazione. (ANSA).