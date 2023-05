Terzo polo: Renzi, Calenda? Non vedo alcun motivo per litigare

(ANSA) - ROMA, 18 MAG - "Le idee mie e di Calenda sono molto simili: non vedo alcun motivo per litigare. Non tocca a me decidere. L'unica cosa che posso fare è non litigare io. Se tu mi vuoi attaccare, attaccami perché non funzionano le mie idee".

Lo ha detto il leader di Italia Viva Matteo Renzi ospite di Ivan Grieco su Twitch. (ANSA).