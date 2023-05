Maltempo: La Russa, in momenti come questi serve unità

(ANSA) - TORINO, 18 MAG - "In momenti come questi bisogna eliminare ogni differenza, rimboccarsi le maniche e cercare di fare ripartire nel migliore dei modi cittadini, istituzioni, Regione". Lo ha detto il presidente del Senato Ignazio La Russa, visitando lo stand del Salone del Libro.

"Esprimo la solidarietà sia mia sia del ministro Sangiuliano all'Emilia Romagna e alla sua gente che in queste ore vivono un problema grandissimo, che in qualche modo sono certo il governo contribuirà ad alleviare. Almeno faccio questi voti che estendo a tutte le forze politiche" ha detto La Russa che ha aggiunto che servono risorse, risorse e interventi più lunghi perché in futuro non si ripetano questi eventi". (ANSA).