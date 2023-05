Gestivano lo spaccio di droga a Cagliari, sgominate 2 gang

(ANSA) - CAGLIARI, 18 MAG - Rifornivano di cocaina, hascisc e marijuana le piazze di Cagliari utilizzando due palazzi e una pizzeria come supermercati della droga, arrivando a usare, durante il lockdown e per evitare il contagio da Covid-19, un camper come punto di spaccio. La polizia di Cagliari questa mattina ha arrestato tre persone e smantellando due gang criminali. Sono 28 le persone indagate, decine le perquisizioni.

Le indagini, condotte dalla squadra mobile, sono state coordinate dalla Dda di Cagliari. Durante le indagini, che hanno portato al blitz odierno, sono state arrestate 17 persone e sequestrati 10 chili di droga e 50mila euro in contanti. (ANSA).