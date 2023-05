Bankitalia, 'nella delega fiscale indicare le coperture'

(ANSA) - ROMA, 18 MAG - La Banca d'Italia "richiama la necessità che la delega fiscale trovi le opportune coperture.

Molti degli interventi prefigurati comporteranno perdite di gettito. Al momento coperture sono previste solo per il superamento dell'Irap attraverso la nuova sovraimposta all'Ires".

Lo afferma il Capo del Servizio assistenza e consulenza fiscale della Banca d'Italia Giacomo Ricotti in audizione alla commissione finanze della Camera. Per Ricotti "non è chiaro né quali incentivi fiscali saranno oggetto della razionalizzazione, né quindi l'entità delle risorse che potranno essere recuperate".

Ricotti ha aggiunto come "stanti i vincoli di finanza pubblica", "l'obiettivo principale" delle delega fiscale "dovrebbe essere quello di pervenire a una diversa ripartizione del prelievo complessivo. Sotto il profilo dell'equità ciò significherebbe ridurre il prelievo sui contribuenti in regola recuperando risorse con il contrasto all'evasione". "Nell'ottica dello stimolo alla crescita economica, andrebbe spostato l'onere tributario dai fattori produttivi (lavoro e capitale) alle rendite e ai consumi". (ANSA).