Biden ottimista su debito, intesa se si tratta in buona fede

(ANSA) - NEW YORK, 17 MAG - Joe Biden è "ottimista" sul fatto che ci possa essere un accordo "bipartisan" e "responsabile" sul debito "se tutte le parti negoziano in buona fede e ammettono che nessuno può ottenere tutto quello che vuole". Lo afferma la Casa Bianca, sottolineando che il presidente ha ordinato al suo staff di continuare con gli incontri.

Le posizioni sono ancora molto lontane ma un accordo è possibile entro la fine della settimana. Lo afferma lo Speaker della Camera, Kevin McCarthy, al termine dell'incontro con Joe Biden sul tetto del debito. Il presidente, mette in evidenza McCarthy, si è detto "d'accordo a nominare un paio di persone per trattare direttamente con la mia squadra".

Intanto Biden ha tagliato il suo viaggio in Asia: rientrerà negli Stati Uniti domenica, subito dopo il G7 saltando le tappe di Papua Nuova Guinea e Australia. Lo riporta Nbc citando alcune fonti. La revisione del viaggio è legata al tetto del debito, sul quale ancora non è stata trovata una soluzione per evitare il default. (ANSA).