4mila sfollati per il maltempo, nel Forlivese cinque i morti

(ANSA) - ROMA, 17 MAG - Sono cinque i morti a causa dei danni provocati dal maltempo nel Forlivese. È quanto si apprende dalle autorità, secondo cui nel Ravennate si sta cercando di recuperare il corpo di un'altra persona, che al momento risulta dispersa. Complessivamente gli sfollati sono 4mila, ma il dato è approssimativo, ha informato il ministro della Protezione Civile, Nello Musumeci.

"Sono 24 - ha spiegato Musumeci - i comuni allagati, tutti i fiumi dell'Emilia Romagna hanno purtroppo registrato la tracimazione e quindi hano sfiancato la arginatura, determinando l'esondazione. La media dell'acqua piovana è di 200 millimetri in 36 ore ma in alcune zone ha raggiunto i 500 millimetri". In 50mila sono senza energia elettrica. (ANSA).