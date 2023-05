Yellen, gli Usa potrebbero dichiarare default l'1 giugno

(ANSA) - NEW YORK, 15 MAG - Gli Stati Uniti potrebbero dichiarare default l'1 giugno nel caso in cui non fosse alzato il tetto del debito. Lo afferma il segretario al Tesoro Janet Yellen, sottolineando che attendere fino all'ultimo minuto per agire potrebbe avere serie conseguenze sulla fiducia delle imprese e dei consumatori. (ANSA).