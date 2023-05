Maltempo: a Riccione sul materassino nel sottopasso allagato

(ANSA) - RICCIONE, 16 MAG - In una giornata difficile con la città - come tutta la Romagna, dalle alture alla costa - flagellata dalla pioggia sin dalla scorsa notte e con i sottopassi allagati c'è chi, a Riccione, ha tirato fuori il materassino gonfiabile e i remi, quelli che di solito si usano in spiaggia in estate, per passare da una parte all'altra della cittadina, divisa tra zona a monte e quella a mare della ferrovia, dai sottopassi sommersi dall'acqua e chiusi al transito.

Due ragazzi in costume da bagno e a torso nudo, uno con capellino da baseball ben calcato in testa, hanno raggiunto il sottopasso allagato tra via Emilia e via Verdi - che collega i quartieri Punta de l'Est e Alba - e, saliti, sul materassino, hanno iniziato a pagaiare, fotografati dai passanti che si trovavano in zona in quel momento, volteggiando nelle acque che hanno invaso le due vie, tra le arterie di scorrimento principali della città romagnola. (ANSA).