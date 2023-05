In corso lo sgombero della casa di Roberto Spada ad Ostia

(ANSA) - ROMA, 16 MAG - E' in corso lo sgombero dell'appartamento di Roberto Spada, esponente del clan di Ostia noto per la vicenda dell'aggressione ad un giornalista della Rai durante una intervista. L'attività è svolta dai carabinieri del nucleo investigativo del gruppo Ostia. L'immobile si trova in via Guido Vicon. Al momento non si segnalano criticità. (ANSA).