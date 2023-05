Caro bollette spinge le truffe, 4 milioni le vittime

(ANSA) - ROMA, 16 MAG - Il caro bollette di luce e gas ha spinto molti consumatori a cercare di risparmiare cadendo però, spesso, preda dei truffatori. Come denunciato da Facile.it e Consumerismo no profit nella loro indagine annuale presentata oggi a Roma, le vittime di truffa rispetto al maggio 2022 sono salite del 28% a 4 milioni con un danno economico stimato in 1,2 miliardi di euro (+152%). Il canale principale è il finto call center e la falsa mail oltre al truffatore che bussa alla porta di casa ma è in crescita il finto sito web. Paradossalmente i più colpiti sono i cittadini fra i 35 e i 44 anni con titolo universitario che più si sentono sicuri. (ANSA).