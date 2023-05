A Trieste torna la bora, raffiche oltre i 100 km all'ora

(ANSA) - TRIESTE, 16 MAG - E' tornata la bora questa mattina a Trieste e con raffiche molto sostenute, fino a 110 chilometri all'ora. Secondo le previsioni dell'Osmer, l'osservatorio meteorologico regionale, la bora soffierà soprattutto in mattinata.

Molti gli interventi da parte di polizia locale e vigili del fuoco ma per lievi problemi e piccoli disagi causati da caduta di rami prevalentemente.

Il cielo dovrebbe restare nuvoloso anche per il resto della giornata ma con la violenza della bora in attenuazione, possibili, invece, ulteriori piogge e temperature massime in diminuzione in tutto il Friuli Venezia Giulia. (ANSA).