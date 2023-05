Via libera del cda a Sergio Ad Rai, Rossi dg

(ANSA) - ROMA, 15 MAG - Via libera del consiglio di amministrazione Rai alla nomina di Roberto Sergio ad amministratore delegato, come proposto dall'assemblea degli azionisti.

La votazione si è conclusa con tre voti a favore, uno contrario e due astensioni, che valgono come un no. A pesare dunque il voto favorevole della presidente Marinella Soldi, che in caso di parità vale doppio. A favore anche Simona Agnes, in quota Forza Italia, e Igor De Biasio, in quota Lega. Contraria Francesca Bria, nominata in quota Pd, mentre Alessandro Di Majo, in quota M5S, e il consigliere Riccardo Laganà, eletto dai dipendenti, si sono astenuti. Sergio non era presente al momento della votazione.

Il nuovo amministratore delegato ha, inoltre, comunicato di voler nominare Paola Marchesini quale direttore dello staff amministratore delegato e di voler affidare a Giampaolo Rossi il ruolo di direttore generale corporate, ruolo precedentemente ricoperto ad interim dall'amministratore delegato. (ANSA).