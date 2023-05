Operaia muore in un incidente sul lavoro nel Mantovano

(ANSA) - MANTOVA, 15 MAG - Un'operaia di 60 anni è morta questa mattina in un infortunio sul lavoro avvenuto in una carpenteria leggera di Suzzara, nel Mantovano. La donna, secondo le prime ricostruzioni, sarebbe stata colpita da un oggetto durante l'attività produttiva che stava svolgendo ad un macchinario.

L'azienda, la Bcl, è specializzata in produzioni metalliche e, in particolare, nello stampaggio e saldatura di lamiere a freddo. Sul posto è intervenuto l'elisoccorso ma inutilmente perché la donna era già morta. È in corso l'ispezione dei tecnici della Medicina del lavoro dell'Ats Val Padana. (ANSA).