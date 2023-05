Martha Stewart, a 81 anni in copertina su Sports Illustrated

(ANSA) - NEW YORK, 15 MAG - Martha Stewart a 81 anni sulla copertina di Sports Illustrated Swimsuit. La celebre conduttrice televisiva statunitense, classe '41, considerata la regina del lifestyle, ha fatto quindi storia diventando la più anziana modella a finire sul numero estivo della rivista dedicato ai costumi. La Stewart ha tolto il primato a Maye Musk, mamma di Elon Musk, scelta come modella a 74 anni l'anno scorso.

"Di solito sono motivata dai soldi - ha detto la conduttorice - ma questa volta sono stata motivata dal mostrare alle persone che una donna della mia età può ancora sembrare bella, sentirsi bene. Ho pensato che questa (in riferimento alla copertina, ndr) fosse una cosa storica e quindi dovevo davvero sembrare bella".

Stewart indossa un costume bianco con un copricostume dorato ed è in posa seduta.

"Per le donne di mezza età oppure anziane - ha spiegato a Yahoo Life, Holly Thomas, ricercatrice e docente di medicina all'università di Pittsburg - è un elemento stimolante vedere una persona di quella fascia di età rappresentata in edicola, sugli scaffali dei supermercati. E' diverso che vederla sulla copertina di Vogue con addosso un abito... L'edizione Sports Illustrated Swimsuit occupa un posto speciale nella psiche degli americani quando si tratta di ideali di bellezza". (ANSA).